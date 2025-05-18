Soykırımcı İsrail Gazze'de sivilleri hedef aldı! 106 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki Hamad bölgesinde bir binaya ve Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İlk saldırıda 2 kardeş hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadırların vurulduğu hava saldırısında yangın çıktı. Saldırıda en az 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü hava saldırılarında şu ana kadar 92 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bu kişilerden 34'ü Gazze kenti ve kuzey bölgelerde yaşamını yitirdi.

Tıbbi ve yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin son 48 saat içinde 200'den fazla sivili öldürdüğünü, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze kentine doğru yaklaşık 300 bin kişiyi göçe zorladığını ve yaklaşık 1000 konutu tamamen veya kısmen yıktığını belirtti.

Aynı kaynaklar, yaklaşık 140 cansız bedenin hala enkaz altında olduğunu, İsrail ordusunun ambulans ve kurtarma ekiplerinin bombardıman alanlarına ulaşmasını kasıtlı olarak engellediğini, bunun da uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin son durumu ele alındı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesini kuşatarak, yoğun şekilde hedef almaya başladığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarında 62 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

05:40 ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, NBC News'ün "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1 milyon kadar Filistinlinin Libya'ya taşınması planı üzerinde çalıştığı" yönündeki haberi yalanladı

02:54 Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları hedef alarak düzenlediği yoğun hava saldırılarına tepki gösterdi

02:42 İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturya kazanırken, İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve saldırılar nedeniyle finalde protesto edildi

00:31 İsrail'in cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız hava saldırılarında 92 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

00:19 Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde, Gazze'de kan dökülmesinin durdurulması, Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecinin başlatılması ve Sudan'da siyasi bir çözüm bulunması gerektiği belirtildi

00:01 Hamas, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı