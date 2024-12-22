Soykırımcı İsrail Gazze'de sivilleri hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 443. gününde sürüyor.İSRAİL'İN GAZZE'NİN ORTA KESİMİNE SALDIRISINDA 5 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, saldırı düzenlenen bölgede büyük bir yıkım meydana geldi.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 Filistinli yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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