Soykırımcı İsrail Gazze'de sivilleri hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 443. gününde sürüyor.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, saldırı düzenlenen bölgede büyük bir yıkım meydana geldi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:15 İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 çocuğu gözaltına aldı

02:23 İsrailli yetkililer, Hamas'la takas anlaşması yapmaktan hala çok uzakta olduklarını bildirdi

02:18 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke çapında gösteriler yapıldı

02:08 İsrail'in Gazze'nin orta kesimine saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi

00:01 İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin derhal boşaltılması uyarısında bulundu