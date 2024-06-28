Soykırımcı İsrail Gazze'de sivillerin evlerini topçu ateşiyle bombaladı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 266. gününde sürüyor.



SOYKIRIMCI İSRAİL SİVİLLERİN EVLERİNİ TOPÇU ATEŞİYLE BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine karadan düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki "Şucaiyye" ve "Tuffah" mahallelerinde sivillerin evlerini topçu ateşiyle bombaladı.

Sivil savunma ekipleri, evlerin enkazından şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı çıkardı. Yaralılar, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Ayrıca görgü tanıkları, İsrail'e ait Quadcopter dronların Şucaiyye Mahallesi'nde hareket eden her şeye ateş açtığını dile getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:32 Libya Müftüsü Sadık bin Abdurrahman Gıryani, Gazze'de İsrail ordusunun, eğittiği bir köpeği, evinde uyuyan yaşlı bir Filistinli kadına saldırtmasına tepki gösterdi. "Gazze'de artık siyonistlerin kullanmadığı hiçbir soykırım aracı kalmadı. Bunlardan sonuncusu, kuduz bir köpeği, evinde tek başına kalan masum ihtiyar bir kadının üzerine saldırtmak oldu." diyen Gıryani, İsrail'e karşı ilk önce Mısır ve Ürdün'deki Müslüman halkların ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

01:10 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.

00:18 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine karadan düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

00:08 Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

00:07 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında doğrudan hedef aldığı sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

00:00 Filistinli direniş grupları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait askeri araçlara saldırı düzenlediklerini duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.