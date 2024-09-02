İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 332. gününde sürüyor.

HAMAS: GERÇEK BİR MÜZAKERE YOK, NETANYAHU ESİR TAKASI İSTEDİĞİNDE BİZLER HAZIRIZ

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna konuşan Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Halihazırda gerçek anlamda müzakereler yok, ne yazık ki kaçamak ve zaman kaybı söz konusu. İki haftadır müzakereler yürütülüyor ancak hiçbir sonuç yok, Netanyahu esir takası istiyorsa bizler hazırız." dedi.

Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ve Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyecekleri ısrarını dillendirdiğini hatırlatan Hayye, "Ben de net olarak diyorum ki; Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme olmadığı sürece anlaşma olmayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun savaşı sürdürmek istediğini dile getiren Hayye, çünkü mutabakata varmanın bir bedeli olacağı ve Netanyahu'nun da bedel ödemek istemediğini belirtti.

Gazze'nin Refah kentinde ölü bulunan İsrailli 6 esir konusuna da değinen Hayye, "Söz konusu esirlerin bir anlaşmayla ailelerine kavuşmaları mümkündü ancak İsrail ordusu ve Netanyahu'nun ısrarı hem bunların ölümüne sebep oldu hem de bunlarla yaşayan ve onları koruyan onlarca kişiyi öldürdü." diye konuştu.

İsrailli bazı esirlerin doğrudan İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürüldüğünü anlatan Hayye, Netanyahu ve ekibinin İsrailli esirlerle ilgilenmediğini kaydetti.

Hayye, Netanyahu'nun kendini kahraman göstermeye çalıştığını ifade ederek, "Bu 6 esiri de işgalci doğrudan öldürmüş oldu, bombardımanlarıyla ölmelerine yol açtı." dedi.

Öldürülen 6 esir arasında ABD vatandaşı bir gencin de olduğuna ve Katar'ın talebi doğrultusunda muhtemel bir esir takasında onu çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Hayye, sözlerini şöyle sürdürdü: O gencin anne babasıyla konuştuğuna dair Katarlılara bir video kaydını teslim etmiştik. Genç, videoda İsrail hükümetine de hitap etti. Kassam Tugayları, bir süre sonra o genç ve onu koruyanlarla iletişimin kesildiğini duyurdu. Bu da gösteriyor ki söz konusu genç doğrudan işgalci saldırısına maruz kaldı. O günden sonra da kendisiyle ilgili bilgi alınamadı, diğer bazı esirlerle ölü bulundu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası sürecinin aşamalarına da değinen Hayye, müzakerelerin tüm aşamalarında Netanyahu'nun anlaşmayla ilgilenmediğini gördüklerini anlattı.

Netanyahu'nun ordusuyla yüzlerce Filistinliyi öldürerek İsrailli 2 veya 3 esirin iade edilmesi girişimi yerine bir esir takasıyla onları kurtarabilme seçeneğine sahip olduğuna dikkati çeken Hayye, şunları söyledi: Netanyahu gerçekten esir takası istiyorsa bizler bunu derhal yapmaya hazırız. Nitekim bizler, esir takası ve halkımıza yönelik savaşın durdurulması için ciddi anlamda esneklik gösterdik. Müzakerelerin aksamasından ABD sorumludur. ABD, sunduğu tekliften dahi hızlıca geri adım attı. Mart ayından beri arabulucular üzerinden müzakereler vardı. Bizler ateşkes, esir değişimi, işgalcinin geri çekilmesi ve yeniden imarın üzerinde durduk.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, İsrail ile Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasına ilişkin müzakere görüşmeleri ile ilgili, "Netanyahu'nun şartları, müzakere görüşmelerini sonuçlandırmayı değil, Gazze'de işgalin devam etmesi anlamına geliyor." dedi

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes ve esir takası için İsrail'le gerçek bir müzakerenin olmadığının altını çizerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istemesi halinde anlaşma için hazır olacaklarını söyledi.

01:39 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan; Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreynli mevkidaşlarıyla Gazze'de ateşkes konusunu görüştü.

01:12 İsrail Sefarad Hahambaşı Yitzhak Yosef, binlerce Filistinlinin salıverilmesi karşılığında olsa dahi Gazze'deki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasının yapılması çağrısı yaptı.

00:57 İsrail'de yüz binlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolarına gece boyunca devam etti.

00:30 Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 72 bini aşkın çocuğun aşılandığı bildirildi.

00:15 Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ölü bulduğu İsrailli 6 esirin, İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 670 Filistinli hayatını kaybetti.