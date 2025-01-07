Soykırımcı İsrail Gazze'de toplanan kalabalığı hedef aldı: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 459. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA BİRİ KADIN 6 SİVİL ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve toplanan vatandaşları hedef aldığı saldırılarda biri kadın 6 sivilin şehit olduğu, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.

Filistinli "Abdülhadi" ailesine ait eve düzenlenen saldırıda şehit olan 3 sivilin cesedi Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi yönetimi de İsrail'in söz konusu eve düzenlediği saldırıda bir kadının cansız bedeni ile yaralanan çoğu çocuk 13 kişinin hastaneye ulaştığını belirtti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde toplanan bir grup vatandaşı hedef alması sonucu bir kişi şehit oldu.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun vatandaşlara insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırıda bir kişi şehit oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 854 Filistinli şehit oldu, 109 bin 139 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:51 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve toplanan vatandaşları hedef aldığı saldırılarda biri kadın 6 sivilin şehit olduğu, 13'ünün de yaralandığı bildirildi.

03:40 ABD'nin New York eyaletinde Filistin destekçisi sağlık çalışanları, İsrail ordusu tarafından alıkonulan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin ve tüm Filistinli sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

00:56 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 2'sinin de ağır yaralandığını duyurdu.

00:51 İngiltere'nin başkenti Londra'daki parlamento binası önünde düzenlenen gösteride, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

00:44 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampına düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralılar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.