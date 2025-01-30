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Dünya

Soykırımcı İsrail Gazze'de yine ateşkesi ihlal etti

İşgalci İsrail ordusu son saatlerde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde, kendi güçlerine “tehdit oluşturduğu” iddiasıyla Filistinlilere ve bir araca ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 07:13 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail Gazze'de yine ateşkesi ihlal etti
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İsrail ordusunun X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde "ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca, "ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla" ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ederek Gazze Şeridi'nde her türlü senaryoya hazır olduğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 417 Filistinli şehit oldu, 111 bin 571 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:24 ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine olanak tanıyan "antisemitizmle mücadele" temalı başkanlık kararnamesine imza attı.

01:47 İsrail ordusu son saatlerde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde, kendi güçlerine "tehdit oluşturduğu" iddiasıyla Filistinlilere ve bir araca ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

00:28 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak'tan beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Ürdünlü gencin cenazesi ülkesine gönderildi.

00:15 Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği yıkımı işgal altındaki Batı Şeria'da da tekrarlamaması için ABD'nin müdahalesini talep etti.

00:10 Hamas, esir değişimi anlaşması kapsamında İsrail tarafından yarın serbest bırakılması planlanan 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımladı.

00:05 İsrail aylar sonra Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve akıbetleri hakkında hiçbir bilgi vermediği Filistinlilerden 69'unun gözaltı merkezleri ve hapishanelerde tutulduğunu duyurdu.

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