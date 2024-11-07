Soykırımcı İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 398. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 11 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

İsrail'in son saatlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA muhabirinin sağlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan bombalı saldırısında biri çocuk iki Filistinli şehit oldu.

Görgü tanıkları da İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Filistin Stadyumu yakınında toplanan sivilleri hedef alması sonucu en az 4 Filistinlinin şehit olduğunu söyledi.

El-Aksa televizyonunun haberinde ise İsrail ordusuna ait bir keşif uçağının Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater'deki Hayfa Camii yakınında bir grup vatandaşı bombalaması sonucu 5 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü baskınları sırasında ateş açması sonucu bir Filistinlinin öldüğü bildirildi.

03:57 İsrail'in son saatlerde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

03:34 Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi yönetimi, İsrail ordusunun bölgede sürdürdüğü soykırım nedeniyle zor koşullarda onlarca yaralıya bakım sağlama mücadelesi verdiğini duyurdu.

02:30 İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Londra'da yaptıkları görüşmede, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

01:49 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 10 yaş altı 556 bin 774 çocuğun aşılandığını bildirdi.

01:28 ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmek de dahil olmak üzere yurt dışında barış arayışına yönelik kampanya vaadini yerine getirmeye öncelik vermeye çağırdı.

00:14 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında kullandığı göz yaşartıcı gaz sonucu 5'i çocuk çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

00:18 Batı Kudüs'te toplanan yüzlerce kişi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları ve esirlerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

00:11 İsrail'İn Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine son birkaç saatte düzenlediği saldırılarda biri çocuk 11 Filistinli şehit oldu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli şehit oldu, 102 bin 347 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 775 Filistinli hayatını kaybetti.