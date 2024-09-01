Soykırımcı İsrail, Gazze'deki hükümetin çocuk felci aşı çağrısına katliamla cevap verdi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 331. gününde sürüyor.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de resmi olarak bugün başlayacak ve 12 Eylül'e kadar devam edecek çocuk felci aşısı kampanyası hakkında bilgi verildi.

Çocuk aşısı kampanyasının "önemli ve gerekli" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Sağlık ekiplerinin çalışmalarını tamamlayabilmeleri için ateşkes yapılmasına ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, aşı kampanyası sırasında çocukların ve ailelerinin İsrail saldırılarına maruz kalmaması için de ateşkes yapılması gerektiği vurgulandı. İsrail tarafından yapılan basın açıklamasında ise ateşkes konusuna değinilmeden, "bugünden itibaren uluslararası kuruluşların öncülüğünde aşı kampanyasına başlanacağı" belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle çocuk felci aşısı kampanyasının 12 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu.

İSRAİL'İN, GAZZE'DE ÇOCUK FELCİ AŞI KAMPANYASININ BAŞLADIĞI GÜN DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 3 KİŞİ ÖLDÜ



Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işbirliğiyle 12 Eylül'e kadar devam edecek çocuk felci aşı kampanyası başlatıldı.

İsrail ise Gazze'deki hükümetin, sağlık ekiplerinin çalışmalarını yürütebilmesi ve çocuklar ile ailelerinin aşıya giderken tehlikeye maruz kalmaması için aşı kampanyası süresince ateşkes yapılması çağrısına kulak asmayıp saldırılarını sürdürdü.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı yazılı açıklamada, dün kampanyanın başlamasından kısa süre sonra El-Ehli Baptist Hastanesi laboratuvar bölümünün bitişiğindeki araziyi hedef alan saldırıda 3 Filistinlinin öldüğünü, onlarcasının yaralandığını ifade etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine düzenlediği saldırının, faşistliğinin ve uluslararası toplumun mutlak sessizliğini fırsat bilerek hastaneler ile sivil kurumları hedef alma konusundaki ısrarının teyidi olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma bu suçlara engel olma ve aşırılık yanlısı hükümetin (İsrail) uluslararası kanunları ihlal etmesine izin vermeme çağrısı yapıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çocuk felci aşılarının uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çok sayıda ceset bulduğunu duyurdu ancak cesetlerin sayısı veya kimliğine ilişkin bilgi vermedi

01:55 Faslı gazeteciler, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamı ve meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti

01:26 Berlin'de Filistin'e destek yürüyüşünün ardından çok sayıda gösterici gözaltına alındı

01:23 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ilinde çocuk felci aşısı kampanyasının bugün başlayacağını ve 4 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu

00:51 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyasının başlamasından kısa süre sonra kuzeydeki El-Ehli Baptist Hastanesi yakınlarını hedef alan saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi

00:34 Gazze'deki Filistin hükümeti çocuk felci aşısı için ateşkes çağrısında bulundu

00:33 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ve esir takası anlaşmasını engellemekle suçladıkları Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle düzenledikleri, ancak seslerini duyuramadıkları gösterilerine bu hafta da devam etti