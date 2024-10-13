İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 373. gününde sürüyor.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Ebu Dellal ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da hava ve topçu saldırıları düzenledi. Cibaliya'daki saldırılarda da 4 kişi öldü.

Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bazılarının durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 175 Filistinli öldü, 98 bin 336 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:28 İsrail'in Gazze'deki iki mülteci kampına saldırısında 11 Filistinli öldü

02:12 Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarının "insanlığa karşı bir suç" olduğunu söyledi

00:53 İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde yer alan Temnin Hastanesi'ni hedef alası sonucu hastanedeki hastalar yaralandı

00:52 Fransa'nın başkenti Paris'in tarihi hastanelerinden Pitie Salpetriere'de, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneleri tahliye emri vermesi protesto edildi

00:27 Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirme vaadinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen esirlerin akıbetinin hala meçhul olduğunu belirtti