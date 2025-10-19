İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etti! Katiller ordusu Refah'a havadan saldırdı

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerlerine ateş açıldığı iddiasıyla hava saldırısı düzenledi.

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 12:10 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etti! Katiller ordusu Refah'a havadan saldırdı
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, Hamas'ın bölgedeki İsrail "mühendislik unsurlarına" ateş açtığını öne sürdü. Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı aktarıldı.

AŞIRI SAĞDAN TAM GÜÇLE SALDIRI ÇAĞRISI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Başbakan'a "orduya azami güçle Gazze'deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme" çağrısı yaptı.

Ben-Gvir, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ve "İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu" ileri sürdü. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "savaş" ifadesinin yer aldığı tek kelimelik bir paylaşım yaptı.

Aynı şekilde İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek "güç ve demir duvarla" karşılık verilmesi gerektiğini savundu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

13:31 İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti

13.09 İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampına düzenledikleri baskında yaraladıkları Filistinlinin sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmesini engelledi, onlara tepki gösteren Filistinli kadını darbetti.

12.52 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece saatlerinden sabaha kadar düzenledikleri baskınlarda 3'ü çocuk en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

12:15 Soykırımcı İsrail Gazze'deki Refah bölgesine hava saldırısı düzenledi

12:09 Hamas, ABD'nin "Hamas'ın Gazze halkına yönelik saldırılara hazırlandığı" iddialarına reddederek, bunun "İsrail propagandasıyla uyumlu" olduğunu bildirdi.

12:05 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"nden indirilen insani yardım malzemelerinin Refah Sınır Kapısı'na güvenli bir şekilde sevk edilebilmesi için titiz ve kapsamlı bir koordinasyon süreci yürüttü.

11:41 İsrail, Gazze'den Hamas'ın teslim ettiği ölü esirin cesedine ilişkin kimlik tespiti yapıldığını, cenazenin İsrailli erkek esir Ronen Ergel'e ait olduğunu duyurdu.

