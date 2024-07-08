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Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 276 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki bölgelere gece saatlerinde yoğun saldırılar düzenledi.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 06:46 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 276. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİN FARKLI BÖLGELERİNE HAVA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRDİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir gibi çok sayıda bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki bölgelere dün gerçekleştirdiği saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, saldırılardan önce Gazze'deki bölge halkına yaptığı bildiride, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah, Derac ve Eski Şehir mahallelerinde oturanların bölgeyi tahliye etmeleri ve batıdaki sığınma merkezlerine gitmelerini istemişti.

Bildiride konuya ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, İsrail güçleri Gazze'deki Şucaiye Mahallesi'nde 27 Haziran'da karadan saldırılar başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, sivillerin hayatından endişe duyduğu yönünde açıklamalar yapmakla birlikte, bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunu siviller oluşturuyor.

Öte yandan, İsrail'in açıkladığı bildiri sonrasında, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de hasta ve yaralıları kuzeydeki başka hastanelere tahliye etmek zorunda kalmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:40 İsrail, Gazze kentinin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi

04:15 Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin mülklerine zarar verdi

00:38 İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir eve saldırısında çok sayıda can kaybı bildirildi

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