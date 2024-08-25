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Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine saldırdı: Şehit sayısı 63'e çıktı

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 324 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e çıktı.

25 Ağustos 2024 Pazar 07:39 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine saldırdı: Şehit sayısı 63'e çıktı
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 324. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI 63'E YÜKSELDİ

İsrail'in 24 Ağustos'un ilk saatlerinde başlattığı ve gün boyu sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı arttı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus ve Refah'taki saldırılarda 59 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal da yaptığı yazılı açıklamada, orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Ayn Calut sitelerinde bir dairenin hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

Basal, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ın büyük bölümünün tahliye edilmesini istemesinin ardından Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgeler ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın yoğun topçu ateşine maruz kaldığını ifade etti.

Gazze Sivil Savunma Tedarik ve Ekipman yetkilisi Muhammed el-Muğayr, saldırılarda ölen Filistinli sayısını 49 olarak açıklamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:52 Fas'ta Mescid-i Aksa ve Filistin halkıya ile dayanışma gösterileri devam ediyor

00:31 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

00:07 İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle gösteriler düzenledi

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