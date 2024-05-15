Soykırımcı İsrail Gazze'nin farklı yerlerini hedef aldı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 222. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'NİN FARKLI YERLERİNİ HEDEF ALDI: ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail bu gece havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nin farklı yerlerini hedef aldı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı yerlerinde 3 eve düzenlediği hava saldırılarında ikisi çocuk 7 Filistinli öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled'deki Eski Gazze Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ise bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı.

İsrail, savaş uçaklarıyla Cibaliya'ya ve Gazze şehrinin Er-Rimal ve Ez-Zeytun mahallesi de dahil farklı mahallelerine şiddetli hava saldırıları düzenlerken, hücumbotlarla Gazze Şeridi'nin kuzey kıyısını, topçu ateşiyle de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat kampını bombaladı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Es-Selam mahallesi ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ve çeşitli bölgelerde konutlara ve binalara saldırılarını sürdürürken, İsrail savaş uçakları da Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:43 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ikisi çocuk 8 Filistinli öldü, 11 kişi yaralandı.

05:01 Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

02:58 Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların, dün İsrail ordusuna ait 21 aracı vurduğu bildirildi.

01:11 Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) öğrencileri, Filistin'e destek ve üniversitenin İsrail'e destek veren şirketle işbirliğini protesto amacıyla LSE'nin Marshall binasında eylem başlattı.

00:46 ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde, İsrail'in saldırılarına tepki olarak kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.

00:07 ABD Dışişleri Bakanlığı, Refah sınır kapısının kapanmasıyla Gazze'de mahsur kalan, aralarında ABD'lilerin de bulunduğu bir grup doktorun durumunun takip edildiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 91 Filistinli öldürüldü, 78 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 269'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 620 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 498 Filistinli hayatını kaybetti.