Soykırımcı İsrail, Gazze'nin güneyinde ev bombaladı: Şehit ve yaralılar var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 293. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN GÜNEYİNDE BİR EVE SALDIRISINDA 4 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişi şehit oldu.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, kentin doğusundaki bir eve düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren 4 kişi ile olayda yaralananlar hastaneye getirildi.

Görgü tanıkları da kentteki Gizan Neccar Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında şehit olan ve yaralananların Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 175'e, yaralıların sayısı ise 90 bin 403'e yükseldi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında karşılıklı saldırılar ve çatışmalar sürüyor.

İsrail ordusu, 14 Temmuz'da Lid (Lod) kenti yakınlarında araçla ezme saldırısında yaralanan istihbarat subayının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma esnasında Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat üyelerin neredeyse yarısı tarafından boykot edildi.

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 2'si kadın 6 Filistinliyi serbest bıraktı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkes ve esir takası anlaşması için dolaylı görüşmeleri yürüten İsrailli müzakere heyetiyle "acil toplantı" yapılmasını talep etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da silahlı saldırıda 3 İsrailli yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın kişinin İsrail saldırılarında öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin Refah kentinde "neredeyse hiç sivil öldürmediklerini" savunarak, 9 aydır dünyanın gözü önünde yaşanan katliamı örtbas etmeye çalıştı

İsrail, Lübnan'dan gönderilen 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı ve ayakta alkışlandığı günde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki 60 noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda en az 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne gece yaptığı saldırıda 4 Filistinli öldü.

03:22 Biden: Gazze'deki savaşı sona erdirmek, tüm esirlerin evlerine dönmesini sağlamak ve Orta Doğu'ya barış ve güvenliği temin etmek için çalışmaya devam edeceğim

02:03 Netanyahu'nun konuşması ardından ABD Kongre binası çevresinde protesto gösterisi düzenlendi

01:19 Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının "yalanlarla dolu" olduğunu belirtti

00:54 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştuğu sıralarda, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçuları tarafından bombardımanlar gerçekleştirildi

00:31 ABD Kongresinin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.