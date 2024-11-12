Soykırımcı İsrail Gazze'nin güneyine saldırdı! 10 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 403. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN GÜNEYİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 10 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan ve internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin uğradığı bir kafeyi hedef aldı.

Sağlık kaynakları ise söz konusu saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:20 İngiltere'de Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) önünde İsrail yanlılarının protestosuna karşı Filistin destekçisi Yahudi öğrenciler, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye destek gösterisi düzenledi

00:26 Ürdün, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi

00:01 İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına yakın bir yeri vurması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.