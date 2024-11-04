Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyinde son 2 günde 50'den fazla çocuğu katletti

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 395. gününde sürüyor.

UNICEF İCRA DİREKTÖRÜ RUSSELL: GAZZE'NİN KUZEYİNDE SON 2 GÜNDE 50'DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell yazılı açıklamasında, "Sadece son 48 saatte, yüzlerce kişinin barındığı iki binanın yerle bir olduğu Cibaliya'da 50'den fazla çocuğun öldürüldüğü bildirildi." ifadesini kullandı.

Cibaliya'da İsrail helikopterinin UNICEF personelinin kişisel aracına ateş açtığını belirten Russell, aracın hasar gördüğü ancak personelin yaralanmadığı bilgisini paylaştı.

Russell, Şeyh Rıdvan bölgesinde aşı kliniğinin yakınında İsrail'in düzenlediği saldırıda "en az 3 çocuğun yaralandığını" bildirdi.

Catherine Russell, "Cibaliya'ya, aşı kliniğine ve UNICEF personeline yönelik saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıların vahim sonuçlarının bir başka örneğidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuku defalarca çiğnediğine işaret eden Russell, söz konusu saldırılarla bölgenin çıkmaza sürüklediğini vurguladı.

Russell, şunları kaydetti:

"UNICEF, İsrail'den çalışanlarına yönelik saldırının koşullarını derhal soruşturmasını ve sorumlu bulunanların hesap vermesini talep ediyor ve ayrıca üye devletleri, çocukların korunmasına öncelik vererek uluslararası hukuka saygıyı sağlamak için nüfuzlarını kullanmaya çağırıyor. Bu savaşı sona erdirmenin zamanı çoktan geçti."

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

00:57 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Filistin meselesindeki gelişmeleri ve Gazze'de ateşkes çalışmalarını değerlendirdi

00:37 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 3 hastaneye düzenlediği saldırılarda bazı çocukların yaralandığı belirtildi

00:01 Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in son iki günde düzenlediği saldırılarda Gazze'nin kuzeyinde "50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini" belirtti