Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyinde yine katliama girişti! 73 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 380. gününde sürüyor.



İSRAİL ORDUSUNUN, GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ MEŞRU BEYT LAHİYA BÖLGESİNE SALDIRISINDA 73 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.

Söz konusu katliamın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.

İsrail'in işlediği yeni katliamın, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası topluma bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ve Meşru Beyt Lahiya başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:37 Fas'ta, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

04:32 Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarının durdurulması için Arap ülkelerine ve uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı

04:01 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktığı bildirildi

03:34 Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail ordusunun saldırısı sonucu öldü

03:23 İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine doğru gönderilen insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu

02:17 İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

00:48 İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısında Hizbullah'ı işaret etti

00:25 İsrail'in vurduğu Endonezya Hastanesinin elektriksiz kalması nedeniyle 2 hasta hayatını kaybetti

00:21 İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine saldırısında 73 kişi öldü

00:02 Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri birlikler ve Hayfa'daki bir üssü hedef aldığını duyurdu