İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 338. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU MURSİ AİLESİNİN EVİNİ HEDEF ALDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, cenazelerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini topçu atışıyla hedef aldığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

00:51 Lübnan'da Şii Emel Hareketi'nin 2 mensubu İsrail ile çatışmalarda öldürüldü

00:41 İsrail basını, ABD'nin İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası anlaşmasına varılması konusunda iyimser olmadığını ancak bu konuda yeni bir öneri sunacağını iddia etti

00:05 İsrail'de, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto edildi