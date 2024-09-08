İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2024 Pazar / 5 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyindeki mülteci kampını hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
Dünya

Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyindeki mülteci kampını hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 338 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü.

8 Eylül 2024 Pazar 07:42 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyindeki mülteci kampını hedef aldı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
ABONE OL

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 338. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSU MURSİ AİLESİNİN EVİNİ HEDEF ALDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Alemi bölgesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan haberde, cenazelerin Kemal Advan Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey bölgelerini topçu atışıyla hedef aldığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

00:51 Lübnan'da Şii Emel Hareketi'nin 2 mensubu İsrail ile çatışmalarda öldürüldü

00:41 İsrail basını, ABD'nin İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası anlaşmasına varılması konusunda iyimser olmadığını ancak bu konuda yeni bir öneri sunacağını iddia etti

00:05 İsrail'de, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Netanyahu hükümeti protesto edildi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.