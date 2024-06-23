Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyini bombaladı! Çok sayıda kişi şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 261. gününde sürüyor.



İSRAİL'İN GAZZE'DE 2 EVİ DAHA HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 evi daha bombaladı.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da "Ekiplerimiz, Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı ve Dabit bölgelerinde 2 evin hedef alındığı ihbarı üzerine olay yerlerine intikal etti." ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği, enkaz altında kalanların olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etmişti.

Hamas ise Şati saldırısına ilişkin açıklamasında, "İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını" belirtmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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