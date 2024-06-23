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Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyini bombaladı! Çok sayıda kişi şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 261 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 evi daha hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

23 Haziran 2024 Pazar 07:15 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyini bombaladı! Çok sayıda kişi şehit oldu
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 261. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE 2 EVİ DAHA HEDEF ALDIĞI SALDIRIDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde 2 evi daha bombaladı.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yaralıların El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada da "Ekiplerimiz, Gazze kentinin Eş-Şati Mülteci Kampı ve Dabit bölgelerinde 2 evin hedef alındığı ihbarı üzerine olay yerlerine intikal etti." ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma Biriminden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği, enkaz altında kalanların olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Gazze kentinde söz konusu saldırıların yapıldığı bölgelerin "Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını" iddia etmişti.

Hamas ise Şati saldırısına ilişkin açıklamasında, "İsrail'in yerleşim alanlarını bombalandığını, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara karşı yeni bir katliam yaptığını" belirtmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

07:42 Kolombiya'nın Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından İsrail'in Bogota Büyükelçisi ülkeden ayrıldı

03:46 İsrail, Kudüs'e geçmeye çalıştıkları iddiasıyla Ayrım Duvarı yakınında 6 Filistinliyi yaraladı

02:27 İsrail'in Gazze'de 2 evi daha hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

02:22 ABD: Husilerin "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisine "başarılı saldırı" iddiası doğru değil

02:15 İsrail polisi Tel Aviv'deki gösteride 3 protestocuyu gözaltına aldı

02:06 Husiler, Akdeniz açıklarında ve İsrail'in Hayfa Limanı'nda 5 geminin hedef alındığını açıkladı

00:41 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin havadan çekilen görüntülerini paylaşarak, Lübnan'a saldırması halinde İsrail'in "pişman" olacağı uyarısını yaptı

00:14 İsrail ordusu Gazze'de 1 askerinin öldüğünü duyurdu

00:03 Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı: Refah'taki araçlarımızın yüzde 50'si çalışmıyor

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