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Dünya

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin orta ve kuzey bölgelerine hava saldırısı düzenledi! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 308 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

9 Ağustos 2024 Cuma 06:31 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin orta ve kuzey bölgelerine hava saldırısı düzenledi! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 308. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Matar ailesine ait evi bombaladığı kaydedildi.

Hava saldırısıyla hedef alınan evde 3 sivilin öldüğü ve yaralıların bulunduğu belirtilen haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Magazi Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine hava saldırılarının düzenlenmesi sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombaladığı bilgisinin de paylaşıldığı haberde, bu saldırıda da 3 sivilin öldüğü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine de İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığı belirtilen haberde, Han Yunus ve Refah bölgelerine yönelik saldırılarda can kayıplarının olduğu vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

09:43 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in savunmasına verdiği desteği sürdüreceğini bildirdi.

05:13 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi

01:55 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron'la Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü

00:56 ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yaptı

00:26 Hamas, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 2 okulu bombalayarak savunmasız sivilleri yok etmeyi, yerinden etmeyi ve korkutmayı amaçladığını belirtti

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