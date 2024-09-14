Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı! Çoğu çocuk ve kadın 12 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 344. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'YE BOMBA YAĞDIRDI! ÇOĞU ÇOCUK VE KADIN 12 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi ve yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 12 kişi şehit oldu.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze kentindeki Et-Tuffah Mahallesi'ndeki bir evi hedef aldı.

İsrail ordusunun bu saldırısında 4'ü çocuk 3'ü kadın olmak üzere 11 Filistinli şehit oldu.

Saldırıda ev neredeyse tamamen yıkılırken çevre evlerde de hasarlar meydana geldi.

Nasır Hastanesi kaynaklarından verdiği bilgilere göre ise İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde Filistinlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

İsrail'in saldırısında 1 Filistinli şehit oldu, 6 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli şehit oldu, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

UNRWA, dün İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıda bir çalışanın evinin çatısında kafasından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. UNRWA açıklamasında, "Bu, Batı Şeria'da on yıldan uzun bir süredir ilk kez bir UNRWA çalışanının öldürülmesi anlamına geliyor" dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu çok sayıda çocuk hayatını kaybetti. İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir çadırda yaşayan 6 yaşındaki Filistinli Kerim Medhun, yetersiz beslenme ve beyin atrofisi nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de öldürülen çocukların bedenlerini görmenin, bir okulun bombalanmasının "korkunç bir şey" olduğunu söyledi.

02:02 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyine 9 saldırı düzenlediğini, İsrail güçlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

01:06 Hamas hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) iki fraksiyonu, "Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesinin ertesi günüyle ilgili kararın, Filistin halkı ve onun ulusal güçleri tarafından verileceğini ve bu hakkın sadece Filistinlilere ait olacağını" duyurdu.

01:00 Filistin yönetimi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantının akabinde kabul edilen bildiride, "Filistin'in bir an önce tanınması ve iki devletli çözüme destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunulmasını" memnuniyetle karşıladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.