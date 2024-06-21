Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 259 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 13 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgelerine yönelik saldırılarında en az 13 Filistinli öldü ve onlarca kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, Gazze kentindeki belediye binası çevresine düzenlenen saldırılarda, hayatını kaybeden 7 belediye çalışanının cenazelerini enkaz altından çıkardı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yine Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'ndeki Nedim bölgesine düzenlenen top atışları sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Aynı bölgede iki evin vurulması sonucu da can kayıpları yaşandı.

Kente bağlı Şeyh Rıdvan ve Şucaiyye mahalleleri ile Nasr Caddesi'ne yönelik saldırılarda da ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail'e ait insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Avde Hastanesi kaynakları da 3'ü çocuk, biri kadın 4 Filistinlinin ölü olarak hastaneye getirildiğini aktardı.

- REFAH KENTİNDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Refah kentinin batısında İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusu, Şabura Mülteci Kampı'ndaki evler ve alanlara saldırılar düzenledi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları da kamptaki İsrail askeri araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde sivillere ait iki eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Japonya'nın Kyoto kentinde bir otel, Gazze'ye saldırılarını sürdüren "İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu şüphesiyle" İsrailli müşterinin rezervasyonunu kabul etmedi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu en az 2 Filistinli yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Filistin Ofisi Özel Temsilcisi Maryse Guimond, "Gazze'de tanıştığım her kadının bir kayıp hikayesi var. 10 binden fazla kadın ve 6 binden fazla anne hayatını kaybetti." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla bağlantılı Orta Doğu sorununu görüşmek için Madrid'de bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin Orta Doğu'da sürdürülebilir barışın sağlanmasını engellediğini belirterek, "İsrail ordusunun, Hamas'ı yok etmek için kullandığı yöntemler kabul edilemez. Gerçekte siviller öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, İsrail ordusunun 8 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve sınır kapılarını da kapatarak yardım girişini engellediği bölgede salgın hastalıklar ve kıtlık nedeniyle "ağır bir insani felaket yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

İsrailli askeri uzman ve analist Amos Harel, İsrail ordusunun Gazze'den ayrılmak istediğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "başka fikirleri olduğunu" belirtti

İsrail'de hükümetin koalisyon ortaklarının baskısı, hükümeti bir arada tutmaya çalışan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu giderek daha zor durumda bırakıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 3 askerinin yaralandığını bildirdi

Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşına bazı Batılı liderlerin ortak olduğunu belirterek, bu liderlere savaşı durdurma çağrısı yaptı

İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk en az 14 Filistinli hayatını kaybetti

00:46 İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi"nin, İsrail'in kuzeyinde düşürüldüğünü bildirdi

00:45 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Tel Aviv'e silah sevkiyatı yapmayı reddettiği yönündeki iddialarının ardından ihtiyaç duyulan mühimmat ve silahları ABD'nin temin etmesi halinde "şahsına yönelik saldırılara" katlanmaya hazır olduğunu açıkladı

00:32 Gazze Hükümeti: 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 152'ye yükseldi

00:03 Hamas, UCM Başsavcısı'nın, hareketin liderlerine yönelik başvurusuna karşı hukuki rapor hazırlıyor