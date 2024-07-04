Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 272. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GAZZE'YE ÖLÜM YAĞDIRDI

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Zerad ailesinin evine düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Derec Mahallesi'nde yer alan evdeki 7 kişi kurtarılırken 2 kişi şehit oldu.

Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne gerçekleştirilen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Sivil Savunma Biriminden daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nde Saad ailesine ait bir binayı hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

İsrail'in, Derec Mahallesi'nde Zeyno ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 2 şehit oldu, 18 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentine sabahtan bu yana düzlediği saldırılarda 30'dan fazla Filistinli şehit oldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



02:21 Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması için müdahale edilmesi talebiyle gösteri gerçekleştirildi.

02:05 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

02:00 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu.

01:00 İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir subayın hayatını kaybettiğini, 3 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu.

00:00 Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucularla fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü, 87 bin 141 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 320'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 674 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.