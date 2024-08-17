Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 316. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'e ait savaş uçakları İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da yapılan ve "iyi geçtiği" açıklanan müzakerelerin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarını bu gece de sürdürdü.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını ve El-Acle ailesine ait evi bombaladı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda şehit olan 17 kişinin naaşı ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, hastaneye getirilen 17 cesetten 9'u çocuk 5'i kadın olmak üzere 15'inin El-Acle ailesine ait olduğunu duyurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampının batısında bir eve düzenlediği saldırıda da 2'si çocuk 6 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Nasır Hastanesindeki sağlık kaynakları, güneydeki Han Yunus'un doğusunda Ez-Zenne semtinde at arabasını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu aktardı.

Kaynaklar, İsrail'in, Han Yunus kentinin Hamed bölgesi yakınlarında da yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına Quadcopter dron ile ateş açtığını, saldırıda 6 yaşındaki bir çocuğun çadırda uyuduğu sırada başına isabet eden kurşun nedeniyle şehit olduğunu kaydetti.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

Ayrıca görgü tanıkları, İsrail'e ait Quadcopter dronların, Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampına da ateş açtığını ifade etti.

Sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin kuzeyde yer alan Gazze kentinin Es-Sabra bölgesine de yoğun topçu saldırısı düzenlediğini, bölgeye düşen 3 top mermisi sonucu 2 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli şehit oldu, 92 bin 401 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 26 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 640 binden fazla çocuğun aşılanması için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

06:45 İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

01:27 İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

00:25 ABD Başkanı Joe Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde "kayda değer ilerleme sağlandığını" vurgulayarak, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli." ifadesiyle tüm paydaşlara mesaj verdi.

00:10 ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, (Gazze'de) ateşkes ile esir ve tutukluların serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın sonuçlandırılması için yoğun diplomatik çabaları sürdürmek üzere yarın İsrail'e gidecek" denildi.

00:07 ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili son durumu değerlendirdi.

00:05 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı.

00:03 İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "27 Mayıs'ta sunduğu maddeler" olarak nitelediği şartları kabul etmesi için Hamas'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

00:00 İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir "suç ortağı" kabul ettiklerini söyledi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 690 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara" da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 629 Filistinli hayatını kaybetti.