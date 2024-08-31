Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 330. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE GECE BOYU DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 29 ŞEHİT OLDU

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ile yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından El-Ehli Baptist Hastanesine getirildi.



İsrail'in, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Haccac ailesine ait bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Nassar ailesine ait evi bombalanması sonucu 1 kişi şehit oldu, bazıları da yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneyinde Alyan Ebu Yusuf apartmanını hedef alan saldırısında 9 kişi şehit oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail'in Hamed ailesine ait bir binanın son katını hedef alması sonucu 4 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.

İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Hasayine bölgesinde Zekkut ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda, en az 4 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Cura el-Lut bölgesinde el-Cubbur ailesine ait bir evi hedef alması sonucu evde bulunan Ebu Bekir ailesinden 5 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca gece boyu Gazze'nin farklı noktalarına saldırılarını sürdürürken, Zeytun Mahallesi'nde onlarca apartmanı patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli şehit oldu, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi şehit oldu veya yaralandı.

Filistinli kuruluşlar, İsrail yargısının, Gazzeli esirlerin zorla kaybedilmesi suçunu pekiştirdiğini belirtti.

04:12 Hamas, İsrail ordusunun, Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü'nün (Anera) Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarına düzenlediği saldırının kasıtlı bir savaş suçu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, daha önce tahliye kararıyla yerinden ettiği Filistinli sivillerin ve yardım kuruluşlarının Han Yunus bölgesine dönmesine izin vereceği bilgisini paylaşırken, bu konuda bir tarih belirtmedi.

00:49 İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in gözaltındaki Filistinli meslektaşlarına uyguladığı kötü muamele ve işkenceyi protesto etti.

00:30 İsrail'de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri dün kabine toplantısından sızan iddialara yanıt olarak yaptıkları açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru karşılığında esirlerin hayatından vazgeçtiğini kamuoyuna açıklamasını talep etti.

00:15 ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, bu hafta gerçekleşen müzakerelerin odak noktasının esir takası olduğu ve anlaşmanın sağlanması durumunda ilk aşamada 33 esir ile yüzlerce Filistinli mahkumun takas edileceği aktarıldı.

00:10 Amerikan Yakın Doğu Mülteci Yardım Örgütü (Anera), Gazze'deki hastaneye yardım malzemesi taşıyan araçlarının İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 670 Filistinli hayatını kaybetti.