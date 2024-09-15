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Dünya

Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 345 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

15 Eylül 2024 Pazar 07:32 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 345. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 4 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Sarrar Kavşağı çevresini bombaladı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail askeri araçları da Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik yoğun ateş saldırısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na Suveydan ailesine ait bir evi hedef aldı.

Saldırıda en az bir Filistinli hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:24 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

02:32 Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, asker eşliğinde, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok köy ve beldelerine baskın düzenleyerek Filistinlilerle saldırdı

00:32 Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e savaş açmayı planlamadıklarını ancak İsrail'in açması durumunda buna karşılık vereceklerini belirtti

00:30 İsrailliler, Gazze'de anlaşma ve hükümetin istifası talebiyle cumartesi gösterilerini sürdürdü

00:14 Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu en az 26 Filistinli hayatını kaybetti

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