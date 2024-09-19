Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 349. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN SON 24 SAATTE GAZZE'DE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 9'U ÇOCUK 34 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Basal, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli şehit oldu, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02:41 Arap ülkeleri ve kuruluşları, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na ilk kez sunduğu ve İsrail'in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı engellediğine ilişkin haberin doğru olmadığını iddia etti.

01:53 İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 Filistinli şehit oldu.

00:07 Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Filistin topraklarını işgalini hukuka aykırı ilan eden danışma görüşüne atıfta bulunarak, UAD'nin söz konusu kararına uyması için devletlere çağrıda bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.