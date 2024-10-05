Soykırımcı İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 365. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YOĞUN SALDIRILARINDA 24 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli şehit oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren kampın kuzeybatısındaki Vadi Gazze Köprüsü bölgesinden bir Filistinlinin naaşı ise El-Avde Hastanesine nakledildi.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, sağlık ekiplerinin İsrail'in Han Yunus kentine bağlı Menara Mahallesi'nde iki gün önce hedef aldığı evde yaşayan El-Fera ailesinden biri çocuk, 9 Filistinlinin naaşını çıkardığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırılarda yaralanan bir Filistinli de şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bögesinin İsrail tarafından bombalanması sonucu 1 kişi şehit olurken, 4 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin kuzeybatısındaki balıkçıları hedef alan bombardımanında Filistinli bir balıkçı şehit oldu ve yaralananlar oldu.

Gazze'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Deyr el-Belah kentinde İsrail savaş uçaklarının saldırısında şehit olan 4 kişinin naaşı ile çok sayıda yaralının hastaneye getirildiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arama kurtarma ekipleri Nusayrat Mülteci Kampı'nda yıkılan bir binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Han Yunus kentinde de Ebu Cezer ailesinin hedef alınması sonucu 3 Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinde İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine doğru ateş açtı. Refah kentinde de İsrail topçuları Mevasi Mülteci Kampı'nı hedef aldı.

İsrail ordusu ayrıca Şucaiyye ve Zeytun mahallelerindeki Filistinlilerin evlerini ateş altına aldı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail hücumbotları Gazze kentinin deniz kıyılarına top mermileri attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli şehit oldu, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:29 Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM tarafından insani yardım faaliyetleri için kullanılan Gazze'deki 3 okulun son 2 gün içinde İsrail tarafından hedef alındığını belirterek, saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

01:57 İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr Balah kentinde bulunan bir okula düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

00:50 İsrail'in eylül ayında Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da gazeteciler ve basın kuruluşları aleyhinde 185 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

00:00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli şehit oldu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli şehit oldu, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 740 Filistinli hayatını kaybetti.