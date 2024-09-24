İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 354. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA SON 10 GÜNDE 285 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 12 kişinin şehit olduğu, 43 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Buna göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 285 kişi şehit oldu, 641 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 467'ye, yaralı sayısı da 95 bin 921'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan İbrahimi Camisi'nde 8 gün art arda sabah ezanının okunmasını engelledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 kişi şehit oldu, 641 kişi yaralandı.

İran, Gazze'de İsrail'in işlediği savaş ve soykırım suçlarının Lübnan'da da yaşanmaması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) duruma müdahalesini talep ettiğini bildirdi.

G7 ülkeleri, Orta Doğu'da artan şiddet eğiliminden ve bunun, Gazze Şeridi'nden İsrail ile Lübnan arasındaki Mavi Hat'a kadar bölgesel istikrara ve sivillerin hayatlarına olan etkisinden derin endişe duyduklarını belirtti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı kent ve beldelere baskın düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif, ülkesinin Gazze savaşının sona ermesi için diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15'inin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bir araca düzenlediği saldırı sonucu yaralanan 3 Filistinli Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

02:23 Katar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını en güçlü ifadelerle kınarken, uluslararası toplumu, İsrail'i dizginlemek için harekete geçmeye çağırdı.

02:00 Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), BM Genel Kurulunun 79'uncusu için New York'ta bir araya gelecek dünya liderlerine "Gazze'deki korkunç insani acı ve felaketin sona erdirilmesi" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli şehit oldu, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.