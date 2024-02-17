Soykırımcı İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor! Onlarca Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 134. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde geceden bu yana düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 134. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun ve Es-Sabra Mahallesi olmak üzere bölgenin farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Zeytun ve Es-Sabra Mahallesinde 3 eve düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Refah kentindeki Şabura Kampı'nda 3 noktaya yönelik saldırısında 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bir evi bombalaması sonucu ise birkaç kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İsrail uçakları ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki el-Karare beldesi ile Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde faklı noktaları bombaladı.

- İSRAİL ORDUSU, NASIR HASTANESİNİ KUŞATMAYA DEVAM EDİYOR



Öte yandan İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kuşatmasını sürdürüyor.

Elektrik kesintisi, su, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmesi ve oksijen istasyonunun kapatılması nedeniyle 120 hastanın yanı sıra 5 sağlık personeli de hastanede çalışmaya devam ediyor.

İsrail askerleri hastanede hareket eden her şeyi hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde geceden bu yana düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli öldürüldü ve yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistin'e yönelik sürdürdüğü katliamlarında, çok sayıda yeni silah ve mühimmatı ilk kez Filistinliler üzerinde denedi.

İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nasr Çocuk Hastanesinde bebeklerin çürümüş bedenleri AA tarafından görüntülendi.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü BM çalışanı sayısı 158'e yükseldi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği gece baskınlarında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

04:27 İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in Refah'a saldırmaması gerektiğini söyledi.

01:17 Mısır, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı olduğunu yineledi ve sınıra Filistinlilerin barınması için tampon bölge oluşturduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

00:56 Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de gazetecilerin katledilmesini kınadı.

00:04 İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ait yardım konvoyunu Nasır Hastanesine 50 metre uzaklıkta engellediği bildirildi.

00:00 Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gazze'de durumun çok vahim olduğunu, İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin şekilde uygulaması gerektiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.