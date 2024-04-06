İsrail'in 183 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 183. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'YE GECE BOYU HAVA, KARA VE DENİZDEN SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail topçu birliklerinin Gazze kent merkezi ile kuzeydeki Beyt Hanun kentine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.



İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi ve yakınındaki bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 3 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusunun havadan ve karadan gece boyu Gazze Şeridi'nin diğer birçok noktasına düzenlediği saldırılarda da çoğu çocuk ve kadın ölen ve yaralananlar oldu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 33 BİN 137'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 137'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 183 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 65 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 137'ye, yaralı sayısının da 75 bin 815'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail kuşatmasının ardından Şifa Hastanesi'ndeki yıkımı paylaştı.

BM Koordinatörü Griffiths, Gazze'de yaşananları "insanlığa ihanet" olarak tanımladı.

Gazze'nin kuzeyindeki iki hastane için tıbbi yardım taşıyan 3 tır bölgeye ulaştı.

Savaş bölgelerinde tıbbi hizmetler sunan ve kar amacı gütmeyen MedGlobal'in tıbbi direktörü yoğun bakım doktoru Nahreen Ahmed, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Biden'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmesini önlemek için "somut bir plan" uygulaması gerektiğini söyledi.

Fas'ın birçok kentinde İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek için gece yürüyüşleri düzenlendi.

İsrail ordusu, Gazze'de Elad Katzir isimli bir İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını ve cesedin İsrail'e götürüldüğünü ileri sürdü.

ABD'deki eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil Demokrat Kongre üyeleri, İsrail'in yardım konvoyuna saldırısı ve Gazze'de yol açtığı insani kriz nedeniyle Beyaz Saray'a Tel Aviv yönetimine silah transferinin durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 137'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye mektup göndererek Hamas'a anlaşma için baskı yapılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından kaçan 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah'ta 600 bin çocuğun açlık ve korku altında saldırı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisinin cuma akşamı Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelleyip onlara saldırmasını ve çok sayıda kişiyi gözaltına almasını kınadı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı Jacob Flickinger'ın ailesi için düzenlenen bağış kampanyasında 102 bin dolar toplandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırı ve yoğun kuşatması 7. ayına girerken Gazzelilerin yaşadığı zorluklara her gün bir yenisi ekleniyor. Saldırılar sebebiyle enkaz yığınına dönen şehirlerde mezarlıklar da harap olmuş durumda. Gazze kentinde yaşayan Filistinli baba Ahmed Felyuna babasıyla birlikte, İsrail saldırılarında kaybettiği kız bebeğinin mezarını bulmaya çalışıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçarak Gazze'nin güneyindeki Refah'ta çadırlarda yaşamaya başlayan Filistinliler, toplanmayan çöpler nedeniyle salgın hastalık riskiyle de karşı karşıya.

Yahudi asıllı İngiliz aktivist Miranda Pinch, 1938'de Holokost'tan kurtularak İngiltere'ye mülteci olarak gelen annesi Claudia Rosoux'un İsrail'in Filistinlilere yaptıklarından her zaman utanç ve nefret duyduğunu belirterek, "Annem, bir Yahudi olarak İsrail'in Filistinlilere yaptıklarından utanç duyarak öldü." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, sağlık sisteminin güçlükle hizmet verdiği Gazze'de görülen salgın hastalıklarda artış yaşanmaya devam ettiğini bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki siviller için "işgale son verin" çağrısıyla Beyaz Saray önünde 31 Mart'tan bu yana açlık grevi yapıyor.

Danimarka, Gazze'de devam eden saldırılarının siviller üzerindeki "yıkıcı sonuçları" nedeniyle İsrail'e askeri ihracatta "çok kısıtlayıcı bir yaklaşım" uygulayacağını açıkladı.

01:39 Tunus'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenledi.

01:37 İsrail'de kabine, Ürdün'ün yardım tırlarının ülke topraklarından geçerek doğrudan Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasına izin verilmesini onayladı.

00:31 Hamas, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep eden ve İsrail'in Gazze'deki olası savaş suçlarından sorumlu tutulması çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

00:12 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, World Central Kitchen (WCK) yardım görevlilerinin Gazze'de İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili "bağımsız ve ayrı" bir soruşturma planlarının olmadığını söyledi.

00:05 Katar, gönderdikleri 19 tonluk insani yardım taşıyan bir uçağın Mısır'ın Ariş Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

00:00 İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik kara saldırısı planına ilişkin endişelerini dile getiren BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Refah'a yapılacak bir saldırı felaket üzerine felaket, felaket içinde felaket olur." dedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 459 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.