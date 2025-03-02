Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini durdurdu! Hamas: Bu karar anlaşmaya darbedir

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas: Netanyahu'nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmaya darbedir

10:22 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak amacıyla bildiri imzaladığını duyurdu

10:15 İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı

04:03 İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) boyunca Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes uygulanmasını öngören planının ana hatlarını kabul ettiğini bildirdi.

02:11 Hamas ve Fetih Hareketi, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki gösterdi