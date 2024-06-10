Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 248. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GECE BOYU GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu, pek çok Filistinli yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 248. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin farklı bölgelerine şiddetli saldırlar düzenledi. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail savaş uçaklarının vurduğu evde 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile Ebulacin kentlerine karadan top atışlarıyla eş zamanlı olarak hava saldırıları düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail hücumbotlarından Gazze kenti kıyısındaki bölgelere yoğun şekilde ateş açılırken, İsrail topçuları da Gazze kentindeki Ez-Zeytun ve Tel el-Hava mahallelerini vurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinlinin öldürüldüğünü, 84 bin 494 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 37 bin 124'e yükseldi.

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İsrail ordusu Deyr el-Belah'ın doğusundan geride çok sayıda ölü bırakarak çekildi

BM, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'de binaların yarısından fazlasının yıkıldığını duyurdu

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Gorazd Rencelj, "Filistin'in İsrail'e eşit bir ortak olarak tanınmasının ve barış içinde bir arada yaşamayı müzakere eden iki devletin, Orta Doğu krizinin barışçıl çözümü için çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD, İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyonlar nedeniyle bir süre askıya aldığı havadan insani yardım sevkiyatına yeniden başladı

İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü

06:10 ABD'nin önde gelen okullarından Northwestern Üniversitesinde yapılan mezuniyet törenine, Gazze'ye destek amacıyla törenden ayrılıp farklı bir seremoni gerçekleştiren Filistin destekçisi öğrenciler damga vurdu.

06:01 ABD, Başkan Joe Biden, duyurusunu yaptığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması için çağrıda bulundu.

02:19 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun yer aldığı 6 kişi şehit oldu.

02:00 Filistin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki katliamının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) acil oturumda görüşülmesi talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine 3 mektup gönderdi.

01:16 İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istedi.

00:23 Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in 8 aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları reddetmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için gösteri düzenledi.

00:15 Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına yönelik saldırısını kınadı, uluslararası toplumdan acilen harekete geçmesini istedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.