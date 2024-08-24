Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırdı: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 323. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'YE BOMBA YAĞDIRDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli şehit edilirken, bazı kişiler de yaralandı.

Nasır Tıp Kompleksi'nden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden itibaren kente düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesinin hastaneye ulaştığını söyledi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Refah'ta şehir merkezindeki El-Avde Camii yakınındaki evleri ve binaları yeniden bombaladığını İsrail askeri buldozerlerinin de kentteki Doğu Mezarlığı'nı yıkmaya başladığını dile getirdi.

Görgü tanıkları, İsrail topçusunun Refah şehrinin batısındaki bölgeleri bombaladığını, bombalamanın Tel es-Sultan mahallesine odaklandığını ve bunun büyük bir yıkıma yol açtığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise El-Avde Hastanesi'nden bir yetkili, Nusayrat kampının kuzeyinde Sıyam ailesine ait bir evin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin şehit olduğunu söyledi.

Gazze Sivil Savunma Servisi de Bureyc Mülteci Kampında yakacak odun toplayan iki gencin hedef alınması sonucu bir Filistinlinin şehit edildiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin güneyindeki Ez-Zeytun mahallesinde sivil yerleşim binalarını havaya uçurdu; ayrıca Gazze Üniversitesi yakınındaki 8. Cadde, El-Musallebe bölgesi ve mahallenin güneyindeki Devlet kavşağı civarındaki askeri araçlardan gelen yoğun silah sesleri arasında tarım arazilerini bombaladı ve buldozerlerle yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Beyt Lahiya'da Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusunun saldırılarının ardından sağlık ekipleri, Cibaliya beldesinin doğusundan 3 Filistinlinin cesedi ile Beyt Lahiya'nın es-Selatin bölgesinden 1 Filistinlinin cesedini bölgedeki Kemal Advan Hastanesine getirdi.

İsmini vermek istemeyen Filistinli bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Beyt Lahiya, Es-Sultan ve Azbet Abdurabbu bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığını dile getirdi.

Sağlık yetkilisi, saldırı sonucu 5 Filistinlinin şehit edildiğini söyledi.

Yetkili ayrıca İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Eş-Şeyma Okulu kapısı yakınlarına düzenlediği topçu saldırısı sonucunda Filistinli bir kadının şehit olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, UCM'nin yargı yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, yargıçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebini "acilen" karara bağlamalarını istedi.

Gazze politikası dolayısıyla eleştirilen Joe Biden yönetimi, İsrail'e silah desteğinin güçlü savunucularından İsrail yanlısı Mira Resnick adlı diplomatını, Dışişleri Bakanlığında İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak atadı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve çocuk felciyle ilgili duruma dikkati çekti.

01:57 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef alarak askerlerle çatışmaya girdi.

01:00 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki farklı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

00:45 ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan askerlerini Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli şehit oldu, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.