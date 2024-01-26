Soykırımcı İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26 bini aştı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 112. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 26 BİNİ AŞTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.

Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığının, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım uygulamadığı" şeklindeki iddiasını kınayarak, bu açıklamaları "Washington yönetiminin İsrail'i soykırım ile suçlanmaktan kurtarmak için baskı yapması" olarak değerlendirdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasında açıklanacak ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Divanın, Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok edilmesinin önüne geçecek adımların atılmasını sağlayacak kararı, aynı zamanda uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olma özelliği de taşıyor." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te savaşı yaşayan soykırım araştırmacısı Boşnak Arnesa Buljusmic Kustura, 2 bin 500 Boşnak'tan imza toplayarak Uluslararası Adalet Divanına (UAD) teslim etti.

İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde Filistinli veteriner hekim Aid Ebu Necim, Refah'taki evinin çatısında, saldırılarda yaralanan kedileri tedavi etmek için klinik oluşturdu.

İşgal altında tutulan Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ni vurmaya başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana asker üniforması giyimli Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirtiyor.

Filistinli anne Vela Barbah, 14 yaşındaki kızı Cinan'ın İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda öldürüldüğünü sonra da mezarı açılarak naaşının çalındığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü William Burns'ü Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşması görüşmesi yapmaya göndereceği iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklayacağı oturumda ülkesini temsil edecek Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor ile telefonda Gazze'deki durumu görüştü.

Aksa'nın Sesi Radyosu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanında, sunucusu İyad er-Ruvvağ'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

06:36 İsrail güçlerinin işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda 14 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

03:40 Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in rekor sayıda soykırım suçu işlemek için açlık silahını kullandığını belirtti.

02:53 Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e "Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyma" çağrısında bulundu.

02:09 İsrail medyası, ABD ve İsrail'in, Tel Aviv'e çok sayıda F-35 ve F15 AI uçağı ile Apache savaş helikopteri tedarikini içeren büyük bir silah anlaşması imzaladığını duyurdu.

01:02 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'e Gazze'de uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldürüldü, 64 bin 110 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.