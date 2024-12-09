Soykırımcı İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor! Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 430. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA 8 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli şehit oldu.

Yerel kaynaklardan AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Refah kentinin doğusundaki Harbe el-Ades bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 Filistinli şehit olurken, çok sayıda da kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına da saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Filistinli şehit olurken, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:57 Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Gazze'de uluslararası insan haklarının korunması çağrısında bulundu.

03:00 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli şehit oldu.

02:00 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun kara birliklerinin dün geceden bu yana dört cephede savaştığını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli şehit oldu, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.