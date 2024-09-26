Soykırımcı İsrail Gazze'yi aralıksız bombalıyor: Çok sayıda şehit var

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 356. gününde sürüyor.

İŞGALCİ İSRAİL GAZZE'YE BOMBA YAĞDIRDI



İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Refah kentinin kuzeydoğusunda Abidin ailesinin evini hedef aldığını belirtti.

Basal, saldırıda 2'si kadın 4 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Sivil Savunma Sözcüsü Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeyi hedef alan saldırısında 1 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli şehit olmuş, 96 bin 6 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:56 Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İsrail'in Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçları Lübnan'da tekrarladığını belirterek, " "İsrail, Lübnan'ı ikinci bir Gazze'ye dönüştürmeye çalışıyor." dedi.

03:11 Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, "İsrail'in işlediği suçlara" karşısı Arap ülkelerinin tutumunun birleştirilmesi çağrısında bulundu.

02:25 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin devletinin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin desteklenmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu.

01:31 Hamas, uluslararası yargı kurumlarına, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı "İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı aç bırakma ve soykırım eylemlerine kasten iştirak etme" suçuyla yargılamaları çağrısında bulundu.

01:16 Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların engelsiz ve geniş çapta ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

00:56 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

00:04 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'de yaptıkları ikili görüşmede Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumu ele aldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli şehit oldu, 96 bin 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.