Soykırımcı İsrail, Gazze'yi hedef aldı! 18 Filistinli yaşamını yitirdi

AA muhabirinin sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarından edindiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı yerlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki "En-Nefak Caddesi" üzerinde sivilleri hedef aldı.

Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken, çoğu ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısı ve topçu bombardımanı sonucu biri kız çocuğu olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılarda da 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Söz konusu 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabahtan bu yana düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.