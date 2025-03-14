Soykırımcı İsrail Gazze'yi hedef aldı! 4 kişi hayatını kaybetti

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Zeytun Mahallesi'nde odun toplayan bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.
İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.