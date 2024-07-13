Soykırımcı İsrail güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeyi bombaladı: Onlarca Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 281. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL GÜVENLİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ BÖLGEYİ BOMBALADI

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 Filistinli şehit oldu, onlarcası da yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda 71 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerden bir kısmının cenazeleri ve yaralananlar Kuveyt Sahra Hastanesi'ne getirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 98 artarak 38 bin 443'e yükseldi.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Filistinli liderleri hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 10 kişinin şehit olduğu, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde kurulan pusuda İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta Mavasi bölgesine düzenlenen saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 71'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in onlarca kişinin ölümüne sebep olan saldırısından önce Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesini Filistinliler için "güvenli bölge" şeklinde sınıflandırdığını belirtti.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda en az 50 Filistinli öldü onlarcası da yaralandı.

Fransa'nın BM Daimi temsilciliği BM genel merkezinde dün UNRWA için düzenlenen yardım konferansında yaptığı konuşmada, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın UNRWA'ya 5 milyon euro yardım yapacağını açıkladı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde göçe zorlanan Filistinliler, sıcak havalar, su ve kanalizasyon altyapısı eksikliği ile kalabalık nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor.

Güvenlik Politikası Reform Enstitüsünün kurucularından Stephen Semler, ABD yönetimi tarafından Gazze'ye "insani yardım ulaştırma" vaadiyle kurulan yüzer liman için "tam bir tiyatro" nitelendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği son saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırıda 2 kişi şehit oldu. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

06:16 Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek için 40 kentte gösteri gerçekleştirdi.

04:18 Cezayir Kültür ve Sanat Bakanlığı, bu yaz düzenlenmesi planlanan tüm büyük sanat festivallerinin, Gazze'yle dayanışma amacıyla ertelendiğini duyurdu.

03:07 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tamamında Filistinlileri defaatle göçe zorlamasının travmalara neden olduğunu belirtti.

02:00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail ordusuna ait 2 tankı ve askerlerin toplanma alanlarını hedef aldıklarını duyurdu.

00:00 Hamas'la esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerine katılan üst düzey bir İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sürekli yeni talepler sunarak anlaşmayı geciktirdiğini belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 324'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 680 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 572 Filistinli hayatını kaybetti.