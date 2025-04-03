Soykırımcı İsrail, Han Yunus'a saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlayan soykırımcı İsrail ordusu, katliamlarını sürdürmeye devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ HAN YUNUS'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA AYNI AİLEDEN 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısındaki El-Ketibe bölgesinde bir evi ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırları hedef aldığı kaydedildi. Haberde, saldırı sonucu El-Akkad ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:20 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırılarında aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

01:19 Kuveyt, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait kliniğin bombalanmasını kınadı

01:16 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde UNRWA'ya ait bir binayı hedef almasına tepki gösterdi

00:26 Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını duyurdu

00:13 İsrail ordusu, saldırı düzenleyeceğini belirterek Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile 9 mahalle için tahliye uyarısı yaptı

00:10 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'a ziyareti öncesi İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi