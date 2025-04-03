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Dünya

Soykırımcı İsrail, Han Yunus'a saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırılarında aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 08:19 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, Han Yunus'a saldırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu
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Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlayan soykırımcı İsrail ordusu, katliamlarını sürdürmeye devam ediyor.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ HAN YUNUS'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA AYNI AİLEDEN 8 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısındaki El-Ketibe bölgesinde bir evi ve yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı çadırları hedef aldığı kaydedildi. Haberde, saldırı sonucu El-Akkad ailesinden 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:20 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırılarında aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

01:19 Kuveyt, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve Gazze'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait kliniğin bombalanmasını kınadı

01:16 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde UNRWA'ya ait bir binayı hedef almasına tepki gösterdi

00:26 Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını duyurdu

00:13 İsrail ordusu, saldırı düzenleyeceğini belirterek Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile 9 mahalle için tahliye uyarısı yaptı

00:10 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan'a ziyareti öncesi İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi

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