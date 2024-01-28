Soykırımcı İsrail, Han Yunus'ta 2 hastaneyi kuşattı! Binlerce kişi tehdit altında

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 114. gününde sürüyor.

İSRAİL SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDIĞI HAN YUNUS'TA 2 HASTANEYİ ABLUKA ALTINDA TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan zorlu soğuk hava koşullarının ikinci gününde, bölgenin güneyinde İsrail'in topçu saldırılarının şiddetlendiği Han Yunus'ta zorla yerinden etme operasyonları devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'taki El-Emel Hastanesini 6 gündür abluka altında tuttuğu ve hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, ordunun hastane çevresini bombalamaya ve ateş açmaya devam ettiği, saldırıların sağlık personeli, yaralı ve hastalar ile buraya sığınan yaklaşık 7 bin yerinden edilmiş kişiyi tehdit ettiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, Kızılaya bağlı merkezler ile sağlık çalışanları ve ambulans ekiplerine koruma sağlama çağrısında bulunuldu.

Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail güçlerinin bugün Emel Hastanesinin bahçesine açtığı ateş sonucu yerinden edilmiş bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin ayrıca, Han Yunus Ambulans Merkezini de doğrudan hedef aldığı, kurşunların merkezin kapısına isabet ettiği ve ilk yardım ekiplerinin binayı tamamen boşaltmak zorunda kaldığı dile getirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nasır Hastanesine yönelik kuşatmayı da sürdürüyor ve hastanenin çevresini bombalamaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ordunun Nasır Hastanesine yönelik ablukasının 5 gündür devam ettiğini belirtmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan bir fotoğrafla ilgili, "Gazze'ye giden yardımların Hamas'a teslim edildiği" yönündeki iddialar doğru değildir." ifadelerini kullanıldı.

Tel Aviv'de binlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirleri "umursamamakla suçlayarak" erken seçim talebinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, daha fazla ülkenin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını kesmesini istedi

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi yerleşkesinde 150 cenazeyi toplu mezara defnetmek zorunda kaldıkları bildirildi.

Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan zorlu soğuk hava koşullarının ikinci gününde, bölgenin güneyinde İsrail'in topçu saldırılarının şiddetlendiği Han Yunus'ta zorla yerinden etme operasyonları devam ediyor

28 OCAK 2024 PAZAR



İsrail polisi Tel Aviv'de savaş karşıtı gösteri düzenleyen gruba müdahale ederek "soykırımı durdurun" pankartlarına el koydu ve 4 kişiyi gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri "soykırıma yardımcı olmakla" suçladı.

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ni kuşatan İsrail askerleri, hastanedeki Filistinlileri tahliyeye zorluyor.

İsrail ordusu, Lübnan'a karşı kuzey cephesinde tabur düzeyinde şehir muharebesi ve gerçek mühimmatla savaş eğitimi hazırlıklarını artırdığını duyurdu.

İtalya'da Yahudi Toplumu'nun baskısıyla ertelenen Filistin'e destek gösterileri, valiliklerin yasak kararına rağmen Roma ve Milano'da binlerce kişinin meydanlara inmesiyle yapıldı.

"OpenRafah" isimli grup, Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Arap ülkelerinden, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine alınan ihtiyati tedbir kararlarına ilişkin memnuniyet açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'de ölen sadece çocuklar, kadınlar, masum siviller değil, Gazze'de ölen bütün bir insanlıktır" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurma çabaları ile bölgede "felaket" boyutuna ulaşan durumu ele aldı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, araç konvoyuyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya insanlık dışı ve yasa dışı savaşını desteklemek için bir dolar daha vermeyeceklerini açıkça belirtmesi gerektiğini ifade ederek, ülkesine, yaptığı yardımları durdurma çağrısında bulundu.

Hamas, Cezayir'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı kararların uygulanmasına dönük bir formül bulmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşıladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 4 aydır süren aralıksız saldırılarına tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşte, "soykırıma son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

Filistin, Peru'nun "vatandaşlarına Gazze'de İsrail ordusuyla birlikte savaşma izni vermesine" tepki gösterdi.

Finlandiya, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurdu.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in bazı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Hamas, İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılara karıştıklarını iddia ettiği Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösterdi.

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımlarını geçici olarak kesme kararı alan ülkeleri bu kararlarından vazgeçmeye çağırdı ve bunun Filistinli mülteciler meselesinin tasfiyesi anlamına geldiğini belirtti.İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan yaklaşık 15 bin kişi, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Avustralya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığına yönelik İsrail yetkililerinin iddiaları sonrası bu kuruluşa sağladığı fonu geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

İngiltere'deki Barclays bankası şubeleri önünde toplanan eylemciler, bankanın İsrail'e silah satışı yapan firmalarla olan yatırım ve finansman ilişkisini protesto etti.

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaklaşık 4 aydır devam eden çatışmalar nedeniyle büyük zarara uğrayan Lübnanlı çiftçiler, İsrail'in attığı beyaz fosfor bombası nedeniyle topraklarının zehirlenmesinden ve uzun süre tarım yapamamaktan endişe ediyor.

Hindistan ve Fransa, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki nüfusa yardım ulaştırılması için gerekli koşulların oluşturulması çağrısı yaptı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'de halihazırda açlıktan ölmek üzere olan sivilleri kasten öldürmesinin durdurulması yönündeki çağrıları dikkate alması gerektiğini bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 174 artarak, 26 bin 257'ye ulaştı.

İsrail'in yaklaşık 4 aydır düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden yüz binlerce insanın sığındığı güneydeki Refah kentinde "ciddi gıda krizi" yaşanıyor.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların 113. gününde, çoğunluğu çocuk ve kadın onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail askerlerinin baskın gerçekleştirdiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ve ABD'nin verdiği desteği protesto eden en az 8 gösterici gözaltına alındı.

05:05 İsrail basınına göre, Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile orta kesiminde yeniden kamu hizmeti vermeye başladı.

04:17 Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki 3 kadın esir asker, savaşın durmasını, esir takası anlaşması yapılmasını ve evlerine canlı olarak dönmeyi istediklerini belirtti.

02:38 Fas'ın 58 kentinde, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 4 aydır devam eden saldırıları protesto edildi.

02:35 Arap ülkeleri ve kurumları, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki soykırımını önlemek için aldığı ihtiyati tedbir kararlarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

00:38 TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail kararına ilişkin, "Bu karar, İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu başta olmak üzere, mevcut mezalimde sorumluluğu olan İsrailli her yetkilinin uluslararası hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacağı anlamını taşımaktadır.' dedi.

00:31 İsrail hava yolu şirketi El Al, Uluslararası Adalet Divanında, İsrail aleyhinde soykırım davası açan Güney Afrika'ya uçuşların askıya alınacağını duyurdu.

00:25 İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Gazze Şeridi'nde ateşkes talep etmemesinden "memnuniyet" duyarken, Gazze'de soykırım suçları işlendiği gerekçesiyle açılan davanın değerlendirilmesini kabul etmesine ise tepki gösterdi.

00:11 Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında aldığı ihtiyati tedbir kararlarına, birçok ülke destek verdi.

00:09 Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin, Gazze'deki çalışanı Muhammad Ebu Saif'i bölgeden çıkarıp Almanya'ya getirmek istediği ancak İsrail'in buna engel olduğu bildirildi.

00:02 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Bu kararla, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı yargılanacağı kesinleşti. İnsanlık vicdanında çoktan hüküm giymiş olanlar yaptıkları zulmün hesabını uluslararası mahkemelerde de verecekler inşallah. İsrail'in bu yargılanma sürecini çok yakından Türkiye Cumhuriyeti olarak da takip edeceğiz." dedi.

00:01 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) başarısını tebrik etti ve savaş suçlarının failleri, İsrailli yetkililerin adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.