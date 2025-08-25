Soykırımcı İsrail hastaneyi vurdu! Yardıma koşanları da hedef aldı: 5'i gazeteci 15 kişi şehit oldu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'nin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetti.

Yapılan ilk açıklamalarda öldüğü belirtilen Reuters kameramanı Hatem Ömer'in ise ağır yaralı olduğu aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 11 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, hükümetin İsrail'e yaptırım kararı almaması ve Filistin'i tanımaması halinde diğer hükümet çalışmalarını engelleyebileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 244'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Ülkelere yalvarıyorum, bu katliamı durdurmak için harekete geçmeden önce daha ne kadarına tanıklık etmeniz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

ABD'li müzisyen, seyyah ve aktivist Cassandra McLaughlin, yaklaşık 2 yıldır İsrail'in saldırıları altında yaşamak zorunda bırakılan Gazzelilere dikkati çekmek için yaptığı bireysel eylemlerle dünyada örnek olmak istiyor.

İngiltere'nin önde gelen adli patologlarından Derrick Pounder, Gazze'de giderek derinleşen baskı, sefalet ve istismar sarmalının, "bir halkın diğerine yapabileceğinin en ağır biçimi" olduğunu söyledi.

Hollanda'da İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın ardından diğer Yeni Sosyal Sözleşme Partili (NSC) bakanların da istifa etmesi, ülke siyasetinde Gazze konusundaki derin görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 5'i gazeteci olmak üzere 15'e yükseldi

10:14 İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldi

10:13 ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları ve kıtlığa neden olan ablukası altındaki Gazze için somut adımlar atmaları konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

09:55 Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin'i tanıma kararlarına ilişkin, Orta Doğu'da iki devletli çözümün "güçlü destekçisi olmayı" sürdürdüklerini vurguladı.

01:35 Tunus'ta Halk Akımı Partisi, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma için bir haftalık açlık grevi başlattı.

00:01 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Gazze'de gündemde olan ateşkes ve esir takası anlaşmasını "hemen kabul etmesini" istediği bildirildi.