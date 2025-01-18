Soykırımcı İsrail hükümeti ateşkesi onayladığı sırada ordusu, Gazze'de bir aileyi yok etti

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 470. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'DE BİR AİLEYİ YOK ETTİ

İsrail ordusu, kabine toplantısında ateşkes ve esir takası anlaşması onaylandığı sırada Gazze Şeridi'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenleyerek 5 kişilik Filistinli aileyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinli bir ailenin kaldığı çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında 3 çocuğun bulunduğu "Kudra" ailesinin 5 ferdi hayatını kaybetti.

Saldırı İsrail hükümetinin ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladığı sırada gerçekleşti.

Han Yunus'un batı sahilinde İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu da Filistinli bir kadın yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden gece yapılan yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli şehit oldu, 110 bin 453 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilanından bu yana düzenlediği saldırılarda 123 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesinin hemen ardından teşkilatlarının, kentlerdeki merkezlerinde yerlerini almaya başlayacağını duyurdu.

Uzmanlara göre, İsrail'in süregelen askeri saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze Şeridi, yeniden inşa süreciyle modern tarihin "en zorlu ve karmaşık" projelerinden biri olarak tarihe geçecek.

Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de ateşkes yarın sabah 09.30'da yürürlüğe girecek.

İsrail ordusu, kabine toplantısında ateşkes ve esir takası anlaşması onaylandığı sırada Gazze Şeridi'nin güneyinde bir çadıra saldırı düzenleyerek 5 kişilik Filistinli aileyi öldürdü.

05:48 Filistin yönetimine bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 1737 Filistinlinin serbest bırakılacağını söyledi.

05:08 Mısır medyası, Kahire'nin ev sahipliği yaptığı uluslararası bir toplantının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının uygulanmasını takip etmek üzere Mısır, Filistin, Katar, ABD ve İsrail'i içeren bir operasyon odası kurulması konusunda mutabakatla sona erdiğini belirtti.

04:37 İngiltere'de parlamento komitesi, hükümeti bağımsız Filistin devletini tanımaya yönelik zaman çizelgesi açıklamaya ve İsrail'in uluslararası hukuka uymasını sağlamak için elinden geleni yapmaya çağırdı.

02:30 İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı.

00:30 Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, sadece sürdürülebilir bir ateşkesin harap olmuş Gazze Şeridi'ndeki büyük acıları ve can kayıplarını sona erdireceğini bildirdi.