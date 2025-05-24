The Times of Israel gazetesinin haberine göre Eisenkot, Zini'ye yazdığı açık mektupta, kişisel bedeli olsa dahi Netanyahu'nun kendisini Şin-Bet'in başına atamasına itiraz etmesini istedi.

Eisenkot, Zini'ye seslenerek "Netanyahu'ya şu anda yapılacak en doğru şeyin başsavcının Yüksek Mahkeme kararını yorumlamasını beklemek ve ardından savaş zamanı için daha deneyimli bir adayın seçilmesine izin vermek olduğunu bildirmesi gerektiğini" söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, "Askerlik hizmetinin büyük bölümünde sana komuta ettim. Operasyonel yeteneklerini ve cesaretini takdir ediyorum.Yapılacak doğru şeyi seçecek bilgeliğe sahip olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesinin İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasının yasal olmadığına hükmetmesine rağmen Tümgeneral David Zini'yi yeni İç İstihbarat Şefi olarak atamıştı.

YÜKSEK MAHKEME, NETANYAHU'NUN KARARININ YASAL OLMADIĞINA HÜKMETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü Bar'ı görevden alma kararı, İsrail'de yoğun tartışmalara ve protestolara neden olmuştu.

Konu yargıya taşınmış, İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'nun Bar'ı görevden almasının yasal olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, Netanyahu'nun başta "Katargate" olmak üzere çevresindeki kişilerle ilgili soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü'yle çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, dayanaksız ve yargısız bir şekilde söz konusu kararı aldığına dikkati çekmişti.

Buna karşın Netanyahu önceki gün yeni bir atama yapmış, atama kararının Bar'ın görevden alınmasına ilişkin hukuki inceleme tamamlanmadan yerine birini atama yetkisinin bulunmadığı yönündeki savcılık kararıyla çeliştiği belirtilmişti.

