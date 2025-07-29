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Dünya

Soykırımcı İsrail içeriden çöküyor: Muhalefet, Netanyahu'nun Gazze politikasına isyan etti

İsrail'de ana muhalefet partisi 'Gelecek Var' lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun Gazze politikasına isyan etti. 2 yıldır devam eden saldırıları işaret eden Lapid, Netanyahu hükümetinin İsrail'i 'siyasi bir felakete sürüklediğini' belirtti.

AA29 Temmuz 2025 Salı 23:30 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail içeriden çöküyor: Muhalefet, Netanyahu'nun Gazze politikasına isyan etti
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Lapid, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaşı sürdürmesine ve ateşkesin sağlanmamasına dikkati çekerek, "Bu hükümet bizleri siyasi bir felakete sürükledi. Başarısızlık üzerine başarısız oluyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyaset meydanında görülmediğini ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da faydasız olduğunu yazan Lapid, "Bakanlar ise ağızlarını her açtıklarında askerlerimizi tehlikeye atıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hükümet artık Netanyahu'nun değil, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hükümetidir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu'yu zayıf ve korkak olarak nitelendiren Golan, Ben-Gvir ve Smotrich ile iki hahamın Netanyahu'yu ellerinde oynattıklarını savundu.

Smotrich ve Ben-Gvir'in İsrail toplumundaki en radikal kişiler olduğuna ve halihazırda Netanyahu hükümetinin politikalarının bu iki isim tarafından belirlendiğine dikkati çeken Golan, "Bu ikisi çocuklarımızı çatışmalarda öldürmeye gönderiyor. Bunlar, kaçırılanların serbest kalmasını sağlayacak anlaşmaları baltalıyor ve savaşı sonsuza dek uzatıyor." dedi.

Gazze'deki savaşı durdurmaları ve Gazze'de tutulan İsrailli esirleri geri getirmeleri gerektiğini kaydeden Golan, İsrailli vatandaşların çocuklarını kaybetmek istemedikleri gibi güvenlik ve demokrasi istediklerini belirtti.

MÜZAKERE SÜRECİNDE YAŞANAN TIKANIKLIK

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Mısır ile Katar 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki müzakerelerin istişare amacıyla askıya alınmasının normal bir durum olduğunu bildirmişti.

  • netanyahu
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  • gazze

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