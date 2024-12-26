İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 447. gününde sürüyor.

İSRAİLLİ MÜZAKERECİLER: NETANYAHU VE KATZ'IN AÇIKLAMALARI, ESİR TAKASI GÖRÜŞMELERİNE ZARAR VERDİ

İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Hamas'la yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine zarar verecek açıklamalar yapmakla suçladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrailli müzakere heyetindeki yetkililer, Savunma Bakanı Katz'ın Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurabileceğini" söyledi.

İsrailli yetkililer, "Kaçırılanların (Gazze'deki esirler) listesinin alınması gereken kritik günlerde olduğumuz açık ve bunlar esneklik ve iyi niyet gerektiren günler." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve Katz'a, "bu kritik noktadan hareketle savaşı bitirmeyeceklerini ve ordunun Gazze'yi kontrol edeceğini ilan etmemeleri" çağrısında bulunan yetkililer, "Bu açıklamalar çok büyük zararlara yol açtı, gerçekten şoke edici." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer, bu açıklamaların anlaşma olmayacağı anlamına gelmediğini ancak Netanyahu'nun Wall Street Journal'a verdiği röportajın ardından Katz'ın yaptığı açıklamaların, anlaşmanın yapılmasına katkı sağlamadığını aktardı.

- NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN YANIT

Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Siyasi gündemle hareket eden müzakere ekibindeki meçhul kaynaklardan gelen Hamas propagandasının bir başka yanlış yankısı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Netanyahu'nun kaçırılan tüm askerleri ülkelerine geri döndürmeye ve Gazze'deki savaşın diğer hedeflerine ulaşmaya kararlı olduğu", bunların arasında Hamas'ı ortadan kaldırmak ve Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamanın da yer aldığı ifade edildi.

Ofisin açıklamasında müzakerecilere, Gazze'deki İsrailli esir askerleri geri getirme görevine odaklanmaları çağrısında bulunuldu.

- MUHALEFET NETANYAHU'YA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİNİ YİNELEDİ

İsrail'de muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, dün İsrail'in engellerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, İsrailli esir askerlerin geri gelmesi için bir anlaşmaya varmak istemediğini söyledi.

Lapid, "Netanyahu anlaşmaya varmada kararlı olsaydı Kahire'ye veya Katar'a giderdi ve anlaşmaya varırdı. Kaçırılanlar her gün Gazze'de ölüyor ve Netanyahu onları ölüme mahkum etti." dedi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor.

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de esir takası anlaşması ve ateşkes sağlanması amacıyla bir hafta süren müzakerelerin ardından iç istişarelerde bulunmak üzere 24 Aralık'ta Katar'dan İsrail'e döndü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Katz, dün Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda bulunan İsrail işgali altındaki Philadelphi Koridoru'nu ziyaretinde, "Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'in elinde kalacak ve Gazze Şeridi'ndeki güvenlik bölgeleri, tampon bölgeler kontrol altında tutulan yerler olacak." demişti.

Netanyahu da 20 Aralık'ta Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Hamas tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın devam edeceğini, Hamas'ın İsrail sınırlarındaki varlığını kabul etmeyeceklerini" ifade etmişti.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:06 İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Hamas'la yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine zarar verecek açıklamalar yapmakla suçladı. Yetkililer, Katz'ın Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurabileceğini" söyledi.

02:28 İsrail ordusunun Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15'ten fazla kişi yaralandı.

02:00 İsrail, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların "savaş değil zulüm" olduğunu söylemesinin ardından Vatikan'ın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

01:00 Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Yarbay Raid ed-Dehşan, İsrail ordusunun bombalayarak sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını engellediği bölgelerde insanların sokak hayvanları tarafından parçalanması vakalarının arttığını söyledi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli şehit oldu, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.