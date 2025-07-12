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Dünya

Soykırımcı İsrail, İran'da 12 gazeteciyi katletti

Soykırımcı İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12'ye yükseldi.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail, İran'da 12 gazeteciyi katletti
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İran devlet televizyonunu, soykırımcı İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 12 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerden daha sonra kimlik tespiti yapılan kişiler arasında Salih Bayrami ile Ebulfazl Fethi adlı 2 gazetecinin de bulunduğu ve Elburz eyaletindeki saldırılarda yaralanan kadın gazeteci Fatma Salihi'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Buna göre, saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Daha önce Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur adlı gazetecilerin soykırımcı İsrail'in saldırılarının kurbanlarından olduğu açıklanmıştı.

Masume Azimi ve Nima Receppur, soykırımcı İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamlarını yitirmişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA SÜRECİ

Soykırımcı İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise soykırımcı İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve soykırımcı İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.

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