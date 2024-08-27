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Dünya

Soykırımcı İsrail kabinesinde kriz! Netanyahu ve Gallant arasında Philadelphi Koridoru bölünmeye neden oldu

Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasında yeni bir kriz patlak verdi. İki ismin arası, Hamas'la Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin önündeki engellerden biri olarak görülen, İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru konusunda giderek daha fazla açıldığı ifade edildi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 11:49 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail kabinesinde kriz! Netanyahu ve Gallant arasında Philadelphi Koridoru bölünmeye neden oldu
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Kanal 12'nin haberine göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri dün, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant ile iki ayrı toplantı yaptı.

Görüşmelerde iki isim, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin merkezindeki Philadelphi Koridoru konusunda oldukça farklı yaklaşım benimsedi.

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TOPLANTILAR AYRI AYRI YAPILDI

Esir ailelerinin Netanyahu ile Gallant arasında gergin ilişkiler nedeniyle toplantıları ayrı ayrı düzenlediği bildirildi.

İlk toplantının yapıldığı Savunma Bakanı Gallant, İsrail'in koridorda "bulunması ila bulunmamasının güvenlik engeli oluşturmadığını" belirterek, anlaşma konusunda koşulların bir buçuk ay önce de şu an da olgunlaştığını aktardı.

NETANYAHU'NUN TUTUMU

Netanyahu ise esir aileleriyle görüşmesinde Savunma Bakanı Gallant'ın açıklamalarına işaret ederek, ordunun konuya dair pozisyonuyla ilgilenmediğini ifade etti.

Başbakan, "Philadelphi Koridoru'yla ilgili talebimizden geri adım atmayacağız. (Yahudi) ölse de vazgeçmez." dedi.

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Başbakanlık Ofisi tarafından haberin ardından yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, rehine aileleriyle yaptığı toplantıda, Philadelphi meselesinde 'güvenlik kurumunun pozisyonunun kendisini ilgilendirmediğini' söylemedi" denilirken, Başbakan'ın, Philadelphi Koridoru'nun ele geçirilmesinin "güvenlik ve aynı zamanda en üst düzeyde siyasi ihtiyaç" olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan şu anda çekilmesi halinde bir daha dönüşün zor olacağı ve "muazzam baskı" ile yüzleşeceğine inandığı belirtildi.

NETANYAHU TAKAS ANLAŞMASINDAN KAÇINMAKLA SUÇLANIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

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Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor.

Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki "Philadelphi Koridorunda" İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor. Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.

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