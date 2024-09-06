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Dünya

Türkiye'den sert tepki... Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Bir Türk başından vurularak şehit edildi

Soykırımcı İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırısında bir Türk aktivist şehit edildi. Gerçek mermiyle başından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, 'Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz” denildi.

AA6 Eylül 2024 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Türkiye'den sert tepki... Soykırımcı İsrail kana doymuyor! Bir Türk başından vurularak şehit edildi
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.

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